» الجنح تقضي ببراءة «ريهام سعيد» في قضية السمنة

عقدت محكمة الجنح قسم الجيزة، في وقت سابق، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وذلك بحضور المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.

فيما قضت المحكمة اليوم الثلاثاء، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

واتكأ دفاع ريهام على سعيد على عدة عوامل لتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها حيث وأبدى دوافعه التي تمثلت في طلب عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، وانتفاء الركن المادي لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في الحلقة، كما دفع بحسن نية الإعلامية وانتفاء القصد الجنائي، ووجود سبب للإباحة وهو حق النقد المتوافر لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى كيدية الاتهام لأن المحامي مقيم الدعوى هو محامي "فتاة المول"، التي كانت بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد خصومة قضائية سابقة.