دبي.. خادمة تسجل فيديو إباحي مع طفل إماراتي

28 أكتوبر 2019 - 07:38 م

في واقعة صادمة كشفت عنها صحف إماراتية، استغلت خادمة طفل خدومها الذي يبلغ 7 أعوام، وقامت بتسجيل فيديو إباحي له وهو عاريًا تمامًا ويقول لها أحبك باللغة العربية والإنجليزية.

وأحالت النيابة العامة في دبي، الخادمة- 35 عامًا-، إلى محكمة الجنايات ، ووجهت إليها النيابة ارتكاب جناية استخدام أو استغلال طفل في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، وجنحة الاعتداء على سلامة الغير.

وقال والد الطفل (موظف - 32 عاماً) إنه كان موجوداً في مقر سكنه بمنطقة الورقاء الرابعة، حين سمع صوت صراخ ابنه المجني عليه، فهرع إليه ليشاهد الخادمة تضربه بمكنسة، فاصطحبها إلى مركز الشرطة، واكتشف لاحقاً هناك أنها تحوز في هاتفها النقال مقطع فيديو لابنه عارياً، وهو يقول له «أحبك» باللغتين العربية والإنجليزية.

وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بجريمتيها، كما حرّزت النيابة هاتفها المخزّن عليه مقطع الفيديو.