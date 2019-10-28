» طبيب سعودي يحذر من خرافة تهدد الأطفال

28 أكتوبر 2019 - 07:41 م

حذر طبيب سعودي، يدعى الدكتور خالد النمر، من وضع البنزين في الفم، للوقاية من تسوس الأسنان.

جاء هذا عبر حسابه على "تويتر"، في تعليقه على حقيقة هذا الاعتقاد عند سؤاله من قبل أحد متابعيه.

وقال السائل إن "ابنته تشرب البنزين لعلاج تسوس الاسنان فهل تصرفه صحيح؟"

ورد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأن ذلك يمثل اعتقادا خاطئا، مشيرا إلى أن البنزين سريع الامتصاص، ويسبب التهاب الرئة، وهبوط القلب ومن ثم توقفه.

وحذّر استشاري أمراض القلب، من تلك الخرافة، التي تقول إن تناول البنزين يعالج تسوس الأسنان.