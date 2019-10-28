» بعد الإصابة.. صلاح يشارك في جزء من مران ليفربول

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في مران الريدز صباح الاثنين.

وذكرت الشبكة أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الصباحي ليوم الإثنين ليبدد الشكوك حول إصابته، كما تدرب جويل ماتيب مدافع الفريق المصاب يوم الإثنين لكن بشكل فردي، ليواصل التأهيل من إصابته في الركبة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد بدد المخاوف بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة توتنام عقب اللقاء، حيث استبدل اللاعب صلاح في الدقائق الأخيرة من لقاء توتنهام يوم الأحد بسبب شعوره بتجدد الإصابة في الكاحل، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز 2-1.