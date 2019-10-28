مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث مروع

28 أكتوبر 2019 - 07:51 م

في حادث مروع ناتج عن تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو تقاطع إسكندرية الصحراوى، لقى المستشار على رزق رئيس النيابة الإدارية الأسبق مصرعه، بعد أن تم نقله الى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فيها عقب إصابته بغيبوبة سكر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بوقوع حادث مرورى أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أن المصاب المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فتم نقله إلى المستشفى الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته عقب دخوله فى غيبوبة سكر، حيث أن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد فى اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت بسيارتين ما أدى لإصابته ووفاته، ونقل إلى المستشفى.





