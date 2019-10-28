كارثة إنسانية.. تعليق ناري من الديهي على واقعة كمسري القطار

أحمد سالم
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، علينا مواجهة كل من يخرج عن إطار القانون، معقبًا: "هما ربما يكونوا باعة جائلين ومخالفين، وليس لديهم أموال وكمان لا يفترض أن يركبوا قطار مكيف، صحيح لكن محاسبتهم تتم بالقانون"، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في الكمسري".
وتابع، ركاب هذا القطار السريع من فئة أقل وجبه يتناولوها أغلى من سعر التذكرة، ولو أقدم أحدهما على دفع تذاكر لهؤلاء الشباب لأنقذهم من الموت، وهذه تعتبر مشكلة مجتمع.
وسخر من حديث هيئة السكة الحديد، عن تهدئة القطار بالصدفة لوجود عطل في نظام الإشارات، وقام الشباب بالنزول بعد امتناعهم عن دفع الأجرة، قائلًا: "لا والنبي، لو الإشارات عطلت فجأة وبالصدفة، وباب قطار مكيف اتفتح أثناء سيره المفروض رئيس هيئة السكك الحديدية يتحاسب عنها".
فجر04:49 ص
فجر
04:48
شروق
06:12
ظهر
11:44
عصر
14:51
مغرب
17:15
عشاء
18:45