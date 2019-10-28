كارثة إنسانية.. تعليق ناري من الديهي على واقعة كمسري القطار

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واقعة

قطار الإسكندرية

كمسري القطار

علق الإعلامي نشأت الديهي على ما أثير حول إجبار "كمسري" لشابين 25 و23 عاما، على القفز من قطار الإسكندرية - أسوان، لعدم وجود تذكرة معهما، ما أسفر عن وفاة أحدهما يدعى محمد عيد وقطع رجل الآخر.

وقال الديهي: "واقعة محزنة ومقلقة وهذه الممارسات اللا إنسانية تدمع للعين، وتنم عن غياب الإنسانية وعدم الرحمة، دا ضحية وزير النقل، والكمسري وركاب القطار الذين لم يحاولوا انقاذه، دا ضحية المجتمع، ما حدث كارثة إنسانية وقانونية ومجتمعية".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، علينا مواجهة كل من يخرج عن إطار القانون، معقبًا: "هما ربما يكونوا باعة جائلين ومخالفين، وليس لديهم أموال وكمان لا يفترض أن يركبوا قطار مكيف، صحيح لكن محاسبتهم تتم بالقانون"، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في الكمسري".

وتابع، ركاب هذا القطار السريع من فئة أقل وجبه يتناولوها أغلى من سعر التذكرة، ولو أقدم أحدهما على دفع تذاكر لهؤلاء الشباب لأنقذهم من الموت، وهذه تعتبر مشكلة مجتمع.

وسخر من حديث هيئة السكة الحديد، عن تهدئة القطار بالصدفة لوجود عطل في نظام الإشارات، وقام الشباب بالنزول بعد امتناعهم عن دفع الأجرة، قائلًا: "لا والنبي، لو الإشارات عطلت فجأة وبالصدفة، وباب قطار مكيف اتفتح أثناء سيره المفروض رئيس هيئة السكك الحديدية يتحاسب عنها".

وشهدت الساعات الأخيرة حادثة فريدة من نوعها، أثارت جدل الرأي العام، وذلك عندما قام الكمسري بطلب النزول من شابين كانا مستقلان القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، لعدم دفعهما سعر التذكرة، مما أدى إلى سقوطهما من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة بمركز طنطا، مما تسبب ذلك في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

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