» الأمم المتحدة: مقتل "البغدادي" غير مؤكد

28 أكتوبر 2019 - 08:14 م

قال مسئول أممي، إنه لا يستطيع تأكيد مقتل "أبوبكر البغدادي" زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع هذه الأخبار بحذر.

ويوم أمس أعلنت الولايات المتحدة مقتل "البغدادي" في غارة على قرية شمالي سوريا.

وقال منسق الفريق الأممي لتنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"طالبان" أدموند فيتون، إنه في حال تأكد مقتل البغدادي سيكون ضربة للتنظيم، لكنها ضربة غير كافية للقضاء عليه.

وذكر أن الفريق حتى هذه اللحظة لا يمكنه تأكيد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وتابع: "لا أملك تأكيدا حول ذلك، ومنهجيتنا هي التعامل مع الأخبار بحذر حتى نسمعها مباشرة وبثقة من أحد الدول الأعضاء.. كل ما نملكه حتى الآن هو الإعلان العام الذي قامت به الولايات المتحدة، لكنه يبدو إعلانا واثقا للغاية، ويبدون أنهم واثقين من أنفسهم، ويدعوا أنهم تحققوا من ذلك، وبالطبع سيضعون أنفسهم في إحراج بالغ إذا لم يتأكدوا، لذا أعتقد أن علينا أن نتعامل مع هذا الإعلان بجدية بالغة، وسأوجه أسئلة إلى الأميركيين لمحاولة تأكيد هذه الأخبار في أقرب وقت ممكن".