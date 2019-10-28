وفاة طبيب شاب أثناء أداء عمله داخل غرفة العمليات

محمد فضل- متابعات
توفى الطبيب الشاب أحمد برج، طبيب التخدير بمستشفى طنطا الجامعي أثناء أداء عمله داخل غرفة العلميات.
ونشرت صفحة «صوت أطباء مصر»- التي تهتم بأخبار الأطباء- على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخبر مؤمدة أن وفاته جاءت بسبب حالة الإجهاد كونه عمل نبطشي 36 ساعة متواصلة.
وكتبت :« إنا لله و إنا إليه راجعون ، الطبيب / أحمد برج طبيب التخدير بمستشفي طنطا الجامعي توفاه في غرفة العمليات ، أثناء أداء عمله بعد 36 ساعه نباطشي متواصل».
وتابعت :« يذكر أن د/ أحمد هو الطبيب رقم 18 الذي توفاه الله نتيجه ضغط العمل والسهر خلال الثلاثه أشهر الماضيه فقط.. اللهم إغفر له و أرحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».
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