وفاة طبيب شاب أثناء أداء عمله داخل غرفة العمليات

28 أكتوبر 2019 - 08:17 م

توفى الطبيب الشاب أحمد برج، طبيب التخدير بمستشفى طنطا الجامعي أثناء أداء عمله داخل غرفة العلميات.

ونشرت صفحة «صوت أطباء مصر»- التي تهتم بأخبار الأطباء- على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخبر مؤمدة أن وفاته جاءت بسبب حالة الإجهاد كونه عمل نبطشي 36 ساعة متواصلة.

وكتبت :« إنا لله و إنا إليه راجعون ، الطبيب / أحمد برج طبيب التخدير بمستشفي طنطا الجامعي توفاه في غرفة العمليات ، أثناء أداء عمله بعد 36 ساعه نباطشي متواصل».

وتابعت :« يذكر أن د/ أحمد هو الطبيب رقم 18 الذي توفاه الله نتيجه ضغط العمل والسهر خلال الثلاثه أشهر الماضيه فقط.. اللهم إغفر له و أرحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

