  • الإثنين 28 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:39 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في التعاملات المسائية

العبور

حكايات وأسرار.. أبطال الصعيد من شهر العسل إلى خط بارليف!

المظاهرات

مسئول لبناني: الاقتصاد سينهار خلال أيام

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بتعيين محافظًا جديدًا لهيئة الاتصالات

الطبيب الراحل

وفاة طبيب شاب أثناء أداء عمله داخل غرفة العمليات

جثة

سعودية متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص في 24 ساعة

المستشار علي رزق

مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث مروع

الشاب الضحية

الصور الأولى للشاب ضحية قطار الإسكندرية

الهلال

رسميًا.. الإفتاء تعلن غرة ربيع الأول وموعد المولد النبوي

البغدادي

الأمم المتحدة: مقتل "البغدادي" غير مؤكد

إذا استمرت الاحتجاجات..

مسئول لبناني: الاقتصاد سينهار خلال أيام

مال وأعمال

المظاهرات
المظاهرات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

#

إيهاب جلال مديرا للمنتخب الوطني وهذا هو موعد الإعلان

#

البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود

#

«رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد

لبنان

اقتصاد

أخبار الاقتصاد

انهيار الاقتصاد

كشف محافظ البنك المركزى اللبنانى، رياض سلامة، عن المخاطر التي يفرضها استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

جاء هذا في تصريحات لقناة CNN الأمريكية، محذرًا منم أن اقتصاد لبنان سينهار خلال أيام إذا استمرت الاحتجاجات ببيروت.

ويشهد لبنان احتجاجات حاشدة لليوم الثانى عشر على التوالى، بسبب البطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

ويطالب المحتجون الحكومة اللبنانية، بتقديم استقالتها لتحسين الأوضاع فى البلاد.

ورفض المحتجون إعلان رئيس الوزراء سعد الحريرى، عن حزمة إجراءات إصلاحية قبل عدة أيام، وتمسكوا برحيل الحكومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تشهد تراجًعا ملحوظًا وتصل إلى هذا الحد
» الأمم المتحدة: مقتل "البغدادي" غير مؤكد
» طبيب سعودي يحذر من خرافة تهدد الأطفال
» بعد الإصابة.. صلاح يشارك في جزء من مران ليفربول
» الصدر يعلن عن حل للأزمة في العراق
» الجنح تقضي ببراءة «ريهام سعيد» في قضية السمنة
» مفاجأة.. كيف أوقعت امرأة بزعيم «داعش»
» هجوم مسلح على مسجد بفرنسا
» سبب غضب "إيفانكا" بعد مقتل "البغدادي"
» أمير الكويت يعزي الملك سلمان في «المصاب الجلل»
» برلمانية تقيم علاقة حميمية مع موظف لديها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد