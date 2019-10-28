مسئول لبناني: الاقتصاد سينهار خلال أيام

28 أكتوبر 2019 - 08:44 م

كشف محافظ البنك المركزى اللبنانى، رياض سلامة، عن المخاطر التي يفرضها استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

جاء هذا في تصريحات لقناة CNN الأمريكية، محذرًا منم أن اقتصاد لبنان سينهار خلال أيام إذا استمرت الاحتجاجات ببيروت.

ويشهد لبنان احتجاجات حاشدة لليوم الثانى عشر على التوالى، بسبب البطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

ويطالب المحتجون الحكومة اللبنانية، بتقديم استقالتها لتحسين الأوضاع فى البلاد.

ورفض المحتجون إعلان رئيس الوزراء سعد الحريرى، عن حزمة إجراءات إصلاحية قبل عدة أيام، وتمسكوا برحيل الحكومة.