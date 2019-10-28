سعودية متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص في 24 ساعة

28 أكتوبر 2019 - 08:45 م

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن امرأة متوفاة دماغيا، أنقذت حياة 7 أشخاص خلال 24 ساعة.

وغرد الربيعة على "تويتر"، بأن "فريقا طبيا تمكن من نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا وبنجاح لسبعة أشخاص".

وأضاف، أنه "تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين اثنين، كما جرى زراعة كلية وبنكرياس لمريض، وفصل الرئتين لمريضين، وتمت زراعة القلب لمريض، والكلية لمريض آخر".

وأشار الوزير السعودي، إلى أن العمليات تمت بنجاح، وأنها استمرت بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.