الدولار يتراجع أمام الجنيه في التعاملات المسائية

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الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الدولار إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، مسجلًا انخفاضًا بلغ قرشين، في البنك العربي الأفريقي.

وسجل سعر العملة الخضراء، تراجعًا بقيمة قرش واحد في البنك الأهلي، ليبلغ 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وفي بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول، واصل الدولار استقراره مسجلًا 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجلت العملة الأمريكية 16.9 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك المركزي، 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع. 

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