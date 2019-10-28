سقوط 3 قذاف هاون على معسكر شمال العاصمة العراقية

28 أكتوبر 2019 - 10:00 م

سقطت قذيفتا هاون، مساء الاثنين، على معسكر التاجي حيث يتمركز جنود أمريكيون شمال بغداد، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.



وأشار المصدر إلى أن «قذيفة ثالثة سقطت في محيط المعسكر، من دون أن تنفجر».

