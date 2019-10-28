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سقوط 3 قذاف هاون على معسكر شمال العاصمة العراقية

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بغداد

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سقطت قذيفتا هاون، مساء الاثنين، على معسكر التاجي حيث يتمركز جنود أمريكيون شمال بغداد، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وأشار المصدر إلى أن «قذيفة ثالثة سقطت في محيط المعسكر، من دون أن تنفجر».
ويأتي هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في وقت يشهد فيه العراق موجة احتجاجات مناهضة للحكومة أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً.

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