متحدث حكومي: لا انتخابات مبكرة في العراق

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صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الإثنين، أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في العراق إلا في حال حل البرلمان نفسه.
وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي، «فيما يخص الانتخابات المبكرة فإنه طالما البرلمان العراقي موجود حالياً وحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه».
كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا اليوم الإثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق بإشراف أممي.
وقال الصدر في بيان، «أدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب».
ودعا إلى «اتخاذ التدابير لتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقانونها إلا من ارتضاه الشعب».

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