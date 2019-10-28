البنتاجون: اعتقال رجلين أثناء الهجوم على مقر البغدادي

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أعلن مسؤول عسكري أمريكي بارز، الإثنين، أن القوات الأمريكية اعتقلت رجلين أثناء تنفيذها الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في سوريا.
وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، «لقد تم اعتقال رجلين بالغين حيين..وهما الآن محتجزان لدينا في منشأة آمنة».

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