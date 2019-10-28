البنتاجون: اعتقال رجلين أثناء الهجوم على مقر البغدادي

28 أكتوبر 2019 - 10:20 م

أعلن مسؤول عسكري أمريكي بارز، الإثنين، أن القوات الأمريكية اعتقلت رجلين أثناء تنفيذها الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في سوريا.

