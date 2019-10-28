البرلمان البريطاني يرفض دعوة رئيس الوزراء لهذا الأمر

رفض البرلمان البريطاني دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 ديسمبر المقبل.



وصوت لصالح مقترح جونسون 299 نائبا في البرلمان، فيما كان رئيس الوزراء بحاجة إلى تأييد ما لا يقل عن 424 نائبا لإجراء الانتخابات.

وصوت لصالح مقترح جونسون 299 نائبا في البرلمان، فيما كان رئيس الوزراء بحاجة إلى تأييد ما لا يقل عن 424 نائبا لإجراء الانتخابات.