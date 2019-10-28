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البرلمان البريطاني يرفض دعوة رئيس الوزراء لهذا الأمر

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جونسون
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إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا

رفض البرلمان البريطاني دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 ديسمبر المقبل.
وصوت لصالح مقترح جونسون 299 نائبا في البرلمان، فيما كان رئيس الوزراء بحاجة إلى تأييد ما لا يقل عن 424 نائبا لإجراء الانتخابات.
وبالتالي رفض البرلمان للمرة الثالثة دعوات جونسون للانتخابات المبكرة.
وأكد جونسون أنه سيطرح على البرلمان تشريعا جديدا حول إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر، مساء اليوم من أجل إنهاء «حالة الشلل» للبرلمان. وقال: «لا يجوز لهذا البرلمان أن يتخذ البلاد رهينة له»، متهما المعارضة بالتهرب من مسؤوليتها.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الوقت حان ليقول الناخبون كلمتهم بشأن الصفقة الجديدة حول «بريكست»، التي توصل إليها جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، أنه يريد أن يرى قرارا واضحا بشأن استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وأن حزبه سيدرس التشريع الذي ستقدمه الحكومة.

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