الحكومة العراقية: الانتخابات المبكرة تحتاج إلى حل البرلمان

28 أكتوبر 2019 - 10:40 م

أكد سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإجراء انتخابات مبكرة، «غير ممكنة» كون الخطوة تحتاج إلى حل البرلمان.



وقال الحديثي لـRT، إن «إجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود برلمان نافذ غير ممكن، فالانتخابات تحتاج وفقا للدستور، إلى أن يحل البرلمان نفسه، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية».



وأضاف، أن «رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، أشار في كلمته الخميس الماضي، إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا عادلا للناخبين، وكذلك يحقق فرصة أكبر لمشاركة شبابية في السلطة».



وتابع، أن «عبدالمهدي أكد أيضا سعيه إلى إجراء تعديلات في قانون مفوضية الانتخابات لإبعادها عن الضغوط السياسية».

