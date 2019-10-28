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قيس سعيد يبحث تطورات الأوضاع في تونس مع الشاهد

عرب وعالم

قيس سعيد
قيس سعيد

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء الاثنين، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وأفاد يوسف الشاهد أنه قدم لرئيس الدولة تقريرًا حول آخر تطورات الأوضاع إثر التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد والتي ستتواصل ليلة اليوم في مناطق الساحل والجنوب وما تمّ تسخيره من تجهيزات وإمكانيات لتأمين عمليات الإغاثة والاحاطة بالعائلات المتضررة.
وأضاف أنّه استعرض برنامج عمل الحكومة في المدة القادمة مشددا على حرص رئيس الجمهورية على التنسيق التام والكامل بين مختلف أجهزة وهياكل الدولة لضمان استمرارية مصالح المواطنين والمرفق العام في انتظار تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها.

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