قيس سعيد يبحث تطورات الأوضاع في تونس مع الشاهد

28 أكتوبر 2019 - 10:50 م

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء الاثنين، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.



وأفاد يوسف الشاهد أنه قدم لرئيس الدولة تقريرًا حول آخر تطورات الأوضاع إثر التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد والتي ستتواصل ليلة اليوم في مناطق الساحل والجنوب وما تمّ تسخيره من تجهيزات وإمكانيات لتأمين عمليات الإغاثة والاحاطة بالعائلات المتضررة.

