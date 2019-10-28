تعليق الرئيس الفرنسي بشأن الهجوم على المسجد جنوب البلاد

28 أكتوبر 2019 - 11:00 م

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجوم الذي وقع قبالة مسجد في مدينة فرنسية وأسفر عن إصابة شخصين.



ووصف الرئيس الفرنسي على تويتر مساء اليوم الإثنين، الهجوم بأنه «هجوم فظيع» مؤكداً على عدم التسامح أبداً مع الكراهية.



ووعد ماكرون ببذل كل الجهود لحماية المواطنين المسلمين، وكان ماكرون قد التقى ممثلي الجمعية الإسلامية الرئيسية قبل ظهر اليوم.



وكان الرجلان وهما في السبعينات من عمرهما أصيبا بإصابات خطيرة إثر إطلاق النار على المسجد في مدينة بايون في جنوب فرنسا، حسبما قالت السلطات المحلية،







وقالت السلطات في بيان إن الضحيتين حاولا منع المهاجم من إشعال النار في باب المسجد فقام بإطلاق النار عليهما.



