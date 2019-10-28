"حقوق الإنسان" تكشف: 80 قتيلاً حصيلة مظاهرات العراق

28 أكتوبر 2019 - 10:00 م

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 من الشهر الجاري ارتفع إلى أكثر من 80 قتيلاً.



وقال على البياتي، إن عدد الكلي لقتلى المظاهرات تجاوز 80 قتيلاً بينهم 26 في بغداد.



كانت المفوضية قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الإثنين، أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهراً.



وأضافت المفوضية، أن أغلب حالات القتل جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.



وأوضح البيان، أن عدد المصابين 3654 شخصاً أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصاً أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصاً قيد الاعتقال.

