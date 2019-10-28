» شقيق ضحية قطار الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

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كشف تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية القطار، تفاصيل واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية، قائلًا إن شقيقه كان في الإسكندرية مع صديقه، متابعًا: «كانوا بيقضوا أسبوع في إسكندرية وخلصوا كل فلوسهم، وكلمني قالي مش معايا فلوس، قولتله اركب أي حاجة ولما توصلوا أنا هدفعلكم».
واستكمل «عيد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث»: «قالوا لكمسري القطار أنهم سيدفعون بعد الوصول، ففتح لهم باب القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة وقال لهم انزلوا هنا».
وأضاف أنه قابل صديق شقيقه وحكى له هذه الرواية، وأن صديق شقيقه يعاني من جرح بسيط، متابعًا: «نقوم بتغسيل جثمان شقيقي الآن، وربنا يعين والدتي»، لافتًا إلى أنهم 3 أشقاء رجال وفتاتان، وأن شقيقته توفيت منذ فترة قصيرة.
وعلق على الواقعة، قائلا: «ليه بني آدم إنسان يقدر يعمل حاجة زي كدة، ده أنا لو راكب ميكروباص وقولتله مش معايا مش هيعمل معايا كدة أو على الأقل هيوقف العربية وينزلني»، معلقًا: «ياريته كان خده للقسم، ولم يفعل به ذلك، ده فتحله باب القطر وقاله انزل هنا، كأن البني آدمين مالهومش تمن، إزاي بني آدم يفتح باب القطر لـ2 شباب ويقولهم كدة، أنا مش مستوعب».

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