أول تعليق من وزير النقل عن حادث قطار الإسكندرية

28 أكتوبر 2019 - 10:30 م

علق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة مصرع راكب وإصابة آخر، بعد إجبارهما من قبل رئيس القطار على القفز، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.



وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «رئيس القطار حاليا يتم التحقيق معه في النيابة العامة، وسننفذ قراراتها».



وتابع: «تم فتح باب العربة التي وقعت فيها الحادثة بالمفتاح الذي كان مع رئيس القطار»، مضيفًا: «تحقيقات النيابة ستكشف الحقيقة حول كيفية فتح الباب، وهوية من أمر الشابين بالقفز، أرفض استباق الأحداث وننتظر نتيجة التحقيق».

