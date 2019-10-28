أول تعليق من وزير النقل عن حادث قطار الإسكندرية

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علق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة مصرع راكب وإصابة آخر، بعد إجبارهما من قبل رئيس القطار على القفز، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.
وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «رئيس القطار حاليا يتم التحقيق معه في النيابة العامة، وسننفذ قراراتها».
وتابع: «تم فتح باب العربة التي وقعت فيها الحادثة بالمفتاح الذي كان مع رئيس القطار»، مضيفًا: «تحقيقات النيابة ستكشف الحقيقة حول كيفية فتح الباب، وهوية من أمر الشابين بالقفز، أرفض استباق الأحداث وننتظر نتيجة التحقيق».
وأردف: «لن أترك مرتكب الجريمة ولن أترك أي مخالف في هيئة السكك الحديدية»، مشيرًا إلى أن زار ألمانيا وروسيا لتوقيع بروتوكلات لإعادة تأهيل وتدريب كل من يعمل في السكك الحديدية ومترو الأنفاق على أعلى مستوى، حيث من المنتظر إرسالهم إلى دورات في ألمانيا وروسيا لتأهيلهم وتدريبهم على التعامل مع الجمهور.



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