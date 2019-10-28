"الديهي" يطالب وزير النقل بالاستقالة بعد واقعة قطار الإسكندرية

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تصريح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، حول حادث إجبار «كمسري» بقطار الإسكندرية أسوان لشابين على القفز من القطار بمحطة دفرة لعدم دفعهم الأجرة، بأنه لن نسمح بأي تهاون في حق أي مواطن، معقبًا: «ماهو التهاون حصل خلاص».
وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الاثنين، أن ما حدث في محطة دفرة لا يتناسب معه تصريح بعدم التهاون في حق المواطن، معقبًا: «هما علشان فقراء محدش هيسأل عنهم، في رئيس دولة لن يقبل بالظلم، اتعلموا جبر الخواطر من الرئيس، دا وزير النقل هشام عرفات استقال لما شاف جثث الأطفال في حادث حريق قطار القاهرة، لشعوره بالمسئولية التضامنية».
وتابع مخاطبًا وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديدية، والكمسري وقائد القطر: «لو الأمر بيدي هخليكم تنطوا من القطر دلوقتي، اتعلموا من الرئيس قدرًا من الإنسانية، هل تقبل يا كامل بيه، ويا أشرف رسلان أن حد يجبر أولادك ينطوا من القطر وهو ماشي، تخيل ولادك مكانهم، اللي متقبلوش على نفسك متقبلهوش على غيرك، دول لو بلطجية يتحاسبوا بالقانون»، مشددًا على ضرورة محاسبة هؤلاء على هذه الحادثة اللا انسانية، ولا بد أن يكون هناك صفعات قانونية قوية على هؤلاء مهما كانت أسماءهم.