"الديهي" يطالب وزير النقل بالاستقالة بعد واقعة قطار الإسكندرية

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تصريح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، حول حادث إجبار «كمسري» بقطار الإسكندرية أسوان لشابين على القفز من القطار بمحطة دفرة لعدم دفعهم الأجرة، بأنه لن نسمح بأي تهاون في حق أي مواطن، معقبًا: «ماهو التهاون حصل خلاص».



وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الاثنين، أن ما حدث في محطة دفرة لا يتناسب معه تصريح بعدم التهاون في حق المواطن، معقبًا: «هما علشان فقراء محدش هيسأل عنهم، في رئيس دولة لن يقبل بالظلم، اتعلموا جبر الخواطر من الرئيس، دا وزير النقل هشام عرفات استقال لما شاف جثث الأطفال في حادث حريق قطار القاهرة، لشعوره بالمسئولية التضامنية».

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الاثنين، أن ما حدث في محطة دفرة لا يتناسب معه تصريح بعدم التهاون في حق المواطن، معقبًا: «هما علشان فقراء محدش هيسأل عنهم، في رئيس دولة لن يقبل بالظلم، اتعلموا جبر الخواطر من الرئيس، دا وزير النقل هشام عرفات استقال لما شاف جثث الأطفال في حادث حريق قطار القاهرة، لشعوره بالمسئولية التضامنية».