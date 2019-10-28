المتظاهرون العراقيون يحتشدون في ساحة التحرير

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قال شهود عيان في العاصمة العراقية بغداد، إن ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها تكتظ الآن، بحشود المتظاهرين بعد أنباء عن نية قوات الأمن فض التظاهرات في الساحة بالقوة، مساء اليوم.
وقال شهود عيان في بغداد، إن «آلاف المتظاهرين من مختلف مناطق بغداد يتوافدون إلى ساحة التحرير بالتزامن مع قرب بدء سريان حظر التجوال في الساعة 12 ليلا».
وفي ذات الوقت، قال شهود عيان آخرين، لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن قتلى وجرحى، سقطوا في إطلاق نار، على المتظاهرين وسط كربلاء، اليوم الاثنين.

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