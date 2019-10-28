» رد ناري من وزير النقل على المطالبات باستقالته

28 أكتوبر 2019 - 10:50 م

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يتم طرد أي راكب من القطارات لأي سبب، موضحًا أن غرامة عدم دفع التذكرة في الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والدرجة الثانية 20 جنيهًا، والدرجة الثالثة 30 جنيهًا.



وأشار «الوزير»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، إلى أن قتيل واقعة القطار وزميله لم يكونا بائعين في القطار، وإنما هما بائعان في محطة الإسكندرية.

