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الجيش الأمريكي يكشف: هكذا تخلصنا من جثة "البغدادي"

عرب وعالم

البغدادي
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المصريون ووكالات

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كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، تفاصيل جديدة، عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي، مشيرة إلى أن جثته، تم دفنها في البحر، على غرار ما حدث مع أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأعلن الجيش الأمريكي قتل البغدادي، في غارة نفذتها قوات خاصة أمريكية، ليلة السبت، استهدفت مجمعا، كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه تم استكمال التحاليل الخاصة بجثة البغدادي، وأنه سيتم التعامل معها بالطريقة المناسبة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية.
وقالت الشبكة، إنها علمت من مصدر، لم تسمه، أن «بقايا جثة البغدادي، تم دفنها في البحر، على غرار، ما حدث مع زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ألا يتحول مكان دفنه، إلى مزار أو قبلة لأتباعه.

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