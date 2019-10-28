» هذا ما قاله أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية

استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة إجبار راكبين بقطار "الإسكندرية - الأقصر"، على القفز من القطار، لعدم قدرتهما على تسديد ثمن التذاكر.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ما حدث أن شخص لا يعرف ربنا قرر قتل مواطن والتسبب في بتر ساق آخر، كونهما لا يمتلكان سعر التذاكر».
وتابع: «الإنسان الذي توفى بائع غلبان، لا يمتلك سعر التذكرة، ورئيس القطار أجبره على القفز من القطار وهو يجري»، متسائلا: «بأي ذنب قتل هذا الشباب بعدما قال لرئيس القطار يا سعادة البيه أنا مش معايا 70 جنيه، ورئيس القطار اللي معندهوش إنسانية ولا رحمة هدده»، معلقا: «ربنا فوق الكل، والقضاء هيجيبله حق».