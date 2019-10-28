» هذا ما قاله أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية

28 أكتوبر 2019 - 10:20 م

استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة إجبار راكبين بقطار "الإسكندرية - الأقصر"، على القفز من القطار، لعدم قدرتهما على تسديد ثمن التذاكر.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ما حدث أن شخص لا يعرف ربنا قرر قتل مواطن والتسبب في بتر ساق آخر، كونهما لا يمتلكان سعر التذاكر».

