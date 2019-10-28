تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل واقعة قطار الإسكندرية

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قال أحد ركاب قطار الإسكندرية، والشاهد على واقعة قفز شابين بعد مشاجرة مع رئيس القطار، إن "الكمسري" فتح الباب ودفع الشابين على القفز من القطار.
وأضاف آخر، خلال فيديو أذاعه الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشابين قفزا من القطار بعد محطة طنطا.
وأوضح شاهد آخر، في حديثه مع رجال الأمن، أن الشابين كانا لا يملكان سعر التذكرة وأن رئيس القطار دفعهما إثر ذلك على القفز من القطار.


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