تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل واقعة قطار الإسكندرية

28 أكتوبر 2019 - 11:40 م

قال أحد ركاب قطار الإسكندرية، والشاهد على واقعة قفز شابين بعد مشاجرة مع رئيس القطار، إن "الكمسري" فتح الباب ودفع الشابين على القفز من القطار.



وأضاف آخر، خلال فيديو أذاعه الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشابين قفزا من القطار بعد محطة طنطا.

