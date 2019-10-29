» شاهد.. "أديب" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن االتحديات في مصر كثيرة، من حوادث قطار، ومشكلة سد نهضة، وغيره، معقبا: "لو الواحد بيشتغل الناحية التانية ممكن يعمل للمشاهد طبق يسده من الحياة"، معتبرا أن وعي المصريين هو من يحمي مصر.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدكتور مفيد شهاب شرح في محاضرة اليوم ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه أهمية اتفاق المبادىء مع أثيوبيا بشأن سد النهضة، معقبا: "ده بقا مفيد شهاب، بيتكلم بالعلم".
وأضاف "من رحمة ربنا على مصر إن الـ 100 مليون مصري فيهم ناس بتفهم، مش كلهم زي الكمسري المتوحش"، منوها بأن وزير الري السابق حسام مغازي والذي ردد البعض أنه لم يحضر توقيع اتفاق المبادىء، خرج ونفى الأمر، وأكد أنه كان مؤيدا للاتفاق.
وتابع منفعلا: "لحد دلوقتي محدش قال للمصريين اقفلوا الحنفية مصر في خطر.. كل اللي بيتقال أن مصر عندها مشكلة في المياه"، مستطردا: "أنا بشوف المياه المهدرة دم".


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