"آل الشيخ": هذا السر الحقيقي لأزمتي مع إدارة الأهلي

29 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

تحدث تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عن أزمته السابقة مع إدارة النادي الأهلي.



وقال تركي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شيء لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة".



وأضاف الشيخ: "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، أتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شيء".

