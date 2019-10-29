فايلر يأمر بالتخلص من هذا اللاعب: مينفعش في الأهلي

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فايلر
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حسين السيد

فايلر

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرار جديد من رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشأن أحد اللاعبين.

وقال "زكي" : "فايلر شاهد حسين السيد في التدريبات واطلع على قدراته المهارية والشخصية أيضا وأمر ببيعه في الانتقالات الشتوية قائلا إن سماته الشخصية لا تصلح في الأهلي".

وأضاف: "فايلر قال إنه لديه علي معلول و محمود وحيد ويمكن أن يستعين أحيانا بأيمن أشرف في الجبهة اليسرى وبالتالي لا يريد حسين السيد".

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