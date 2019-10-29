الكشف عن آخر جملة قالها ضحية القطار قبل قفزه

29 أكتوبر 2019 - 06:12 ص

كشف أحمد سمير - مصاب حادث القطار (934) - عن آخر كلمات زميله وصديقه محمد عيد قبل قفزه من القطار مباشرة .



وقال "سمير" في تصريحات صحفية: "الكمسري طالبنا بالنزول بعد اكتشافه عدم امتلاكنا لتذكرة فضلا عن 30 جنيها غرامة (التطويق) ".



وأضاف: "الكمسري عاملنا بعنف وخيرنا بين الدفع أو النزول أو تسليمنا للشرطة ، فهتف صديقي محمد عيد (هو القطر دا مفيهوش رجولة ولا ايه؟) ثم بعدها قفز من القطار ليلقى حتفه" حسب "المصري اليوم" .



وأضاف: "قفزت من القطار وتمكنت من النزول على الرصيف ، وأصبت ببعض الجروح والخدوش لكني احتفظت بالشنطة التي بها المستلزمات التي كنا نبعيها".



واستدرك: "ذهبت إلى الإسكندرية مع صديقي الراحل محمد عيد ، لنبيع الميدالايات لكن للأسف لم نستطع بيع أي شيء من البضاعة بسبب الأمطار ، ولم نكن نملك ثمن التذكرة .. منه لله الكمسري مرحمناش".



