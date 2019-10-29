» ابنة "أبو تريكة" تشعل الفيس بوك

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النجم محمد أبو تريكة
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ابو تريكة

ابنة أبو تريكة

نشر محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر - صورة له مع ابنته الصغيرة عبر حسابه بـ"فيس بوك".

وحصد أبو تريكة وابنته 287 ألف إعجاب فضلا عن 20 ألف تعليق يشيدون بالطفلة.



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