متصلة تعاكس عمرو أديب: بحبك بقالي 15 سنة

أحمد عادل شعبان
تعرض الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - لموقف محرج على الهواء مباشرة بعد تلقيه اتصالا من فتاة تدعى رانيا من محافظة الشرقية.
وقالت الفتاة في المكالمة: "بقالي 15 سنة بحاول أكلمك عشان بحبك جدا جدا وأنت من أكتر الإعلاميين اللي ممكن أكون بحبهم في حياتي ، ومتابعاك من وأنا في أولى إعدادي لما كنت في أوربت".
وأضافت: "شوفتك وأنت بشعر كستنائي وبقصة .. أنا معنديش مشكلة بس كان نفسي أكلمك من زمان وأقولك إني بحبك جدًا".
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