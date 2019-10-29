متصلة تعاكس عمرو أديب: بحبك بقالي 15 سنة

29 أكتوبر 2019 - 07:59 ص

تعرض الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - لموقف محرج على الهواء مباشرة بعد تلقيه اتصالا من فتاة تدعى رانيا من محافظة الشرقية.



وقالت الفتاة في المكالمة: "بقالي 15 سنة بحاول أكلمك عشان بحبك جدا جدا وأنت من أكتر الإعلاميين اللي ممكن أكون بحبهم في حياتي ، ومتابعاك من وأنا في أولى إعدادي لما كنت في أوربت".



وأضافت: "شوفتك وأنت بشعر كستنائي وبقصة .. أنا معنديش مشكلة بس كان نفسي أكلمك من زمان وأقولك إني بحبك جدًا".



