أنا شاهدة على إجبار شابين على القفز من القطار .. وهكذا تصرفت

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علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على واقعة مقتل شاب ، وإصابة آخر بعد قيام كمسري بإجبارهم على القفز من القطار.

وقالت "ياسمين" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "من 4 شهور كنت في قطار الصعيد، وشاهدت بعيني الكمسري يجبر شابين بلا تذاكر على القفز من القطار (زقهم من الباب) لم تكن السرعة كبيرة فربنا ستر، ولم يهدئ من ثورة الركاب سوى لواء شرطة بالزي الملكي.. مسك الكمسري وهو بيردد بهستيريا : "غلابة ومش معاهم تذاكر.. تقتلهم؟! تقتلهم؟!" نقتلم؟".

وأضافت: "رداً على الناس اللي بتلوم ركاب القطر إنهم شهدوا الواقعة، ولم يحركوا ساكناً.. المشهد كله بيحصل في دقيقة، أنا تصورت إنها خناقة معتادة، وإن الكمسري بيهددهم بس.. فجأة لقيته بيرمي العيال بجد".!

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