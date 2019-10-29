تفاصيل جديدة لحادث قطار طنطا

29 أكتوبر 2019 - 09:24 ص

أثار الحادث المأساوي الذي تعرض له بائعان متجولان ، أمس،في القطار المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر "vip-93 "حالة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل والشارع المصري، وفي معالجة سريعة للحادث، قررت النيابة العاملة حبس محصل التذاكر 4 أيام على ذمة التحقيق، حتى سماع أقوال شهود العيان.

في سياق متصل أكد شهود عيان عن الحادث أن المحصل عندما لم يجد تذاكر مع البائعين طالبهما بالنزول من القطار أثناء تحركه بعد أن قام بفتح باب القطار لهما، فقال أحد البائعين محمد عيد وهو الذي فقد حياته هو مفيش رجولة ثم قفز من القطار فلقي مصرعه في الحال، أما الآخر أحمد سمير فقد نجا من الموت بعد قفزه إلا أنه أصيب ببعض الخدوش والكدمات.

جدير بالذكر الهيئة القومية للسكك الحديد قد نشرت بيانا أمس قالت فيه" إنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن الدفع وأثناء تهدئة القطار قاما بالنزول منه أثناء سيره، وأدى ذلك إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفي في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا العام".