المغامسي يوجه هذه الرسالة لوالدة بن سلمان

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ثمّن الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، رعاية والدة الأمير محمد بن سلمان لحفل تخرج حفظة القرآن الكريم.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر: "رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين والدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لحفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله هو المنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر..  كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو".

وحظيت التدوينة بردود فعل واسعة، حيث علق أحد المغردين: "مثل هذه الاحتفاليات.. حين تحظى برعاية ملكية كريمه.. تؤكد مكانة كتاب الله عندنا وقدر حملة كتاب الله في نفوسنا".

وعلق آخر: "هذه الأخبار التي تسعدنا عن أرض الحرمين، لا مهرجانات المجون".

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