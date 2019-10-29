ملحن شهير يصف إليسا بـ"السفاح".. لهذا السبب

29 أكتوبر 2019 - 09:28 ص

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لهجوم شرس، من قبل الملحن سمير المعروف، وذلك بعد مشاركتها في المظاهرات اللبنانية، حيث وصفها بـ"السفاح".

ووصف "سمير" مشاركة إليسا في المظاهرات بـ"‏روبسبيار" الثورة، وهو زعيم فرنسي اشتهر بأنه "سفاح"، إذ أمر بقتل 6 آلاف من الثوار، وأعدم لإنهاء إجرامه.

من جهتها، ردت الفنان إليسا عبر حسابها على "تويتر"، قائلة:"الله يشفيك"، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات القضائية ضده.

وتفاعل متابعو ومحبو الفنانة إليسا مع التغريدة، مدافعين عنها ومؤكدين دعمهم لها.