ملحن شهير يصف إليسا بـ"السفاح".. لهذا السبب

علا خطاب
تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لهجوم شرس، من قبل الملحن سمير المعروف، وذلك بعد مشاركتها في المظاهرات اللبنانية، حيث وصفها بـ"السفاح".
ووصف "سمير" مشاركة إليسا في المظاهرات بـ"روبسبيار" الثورة، وهو زعيم فرنسي اشتهر بأنه "سفاح"، إذ أمر بقتل 6 آلاف من الثوار، وأعدم لإنهاء إجرامه.
من جهتها، ردت الفنان إليسا عبر حسابها على "تويتر"، قائلة:"الله يشفيك"، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات القضائية ضده.
وتفاعل متابعو ومحبو الفنانة إليسا مع التغريدة، مدافعين عنها ومؤكدين دعمهم لها.
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