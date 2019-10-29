البنتاجون يكشف حقيقة "بكاء البغدادي" أثناء مقتله

29 أكتوبر 2019 - 09:35 ص

تحفظ رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلاي، على صحة معلومات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وهو يبكي.

وقال ميلاي، وفقًا لـ"روسيا اليوم" إنه لا يملك معلومات تفيد بمقتل البغدادي، وهويبكي، لافتًا إلى أن ترامب تواصل مع فرقة تنفيذ العملية، وربما أبلغوه بذلك.

وأكد ميلاي، أن واشنطن، تمتلك صورًا ومقاطع فيديو توثق لعملية استهداف البغدادي؛ غير أنها ليست مستعدة لنشرها في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنها قد تفعل ذلك مستقبلا.