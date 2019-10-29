6 قرارات مهمة لمجلس الأهلي

29 أكتوبر 2019 - 09:36 ص

صدق مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب على محضر الجلسة السابقة للمجلس، وجلستين للمكتب التنفيذى خلال اجتماعه الذى عقد مساء أمس بفرع الشيخ زايد.

وقرر المجلس، زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو فى الأفرع اعتبارًا من أول أبريل العام المقبل وذلك على النحو التالى:

فرع الجزيرة: العضوية العامة مؤهل عالى من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ومن دون المؤهل العالى من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

فرع الشيخ زايد: المؤهل العالى من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيهـ ومن دون المؤهل من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

فرع التجمع الخامس: المؤهل العالى من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ومن دون المؤهل من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على اعتماد عقد اللاعب سيف هانى لاعب كرة اليد مواليد 2000 من نادى الشمس.

ووافق المجلس على سفر 4 لاعبات من الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات إلى الأردن للانتظام فى معسكر تدريبي خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.

كما تمت الموافقة على مشاركة فريق الجمباز للرجال بالنادي في بطولة ليبرتش بالتشيك خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، بجانب الموافقة على انتقال لاعبة الاسكواش سنا محمد إبراهيم تحت 19 سنة من نادي الصيد إلى النادي الأهلي وهي المصنفة الثانية في مصر.

وأخيرًا قرر المجلس خلال اجتماعه صرف منحة لجميع العاملين بالنادى بمناسبة المولد النبوى الشريف.