بعد كليب "السلطان".. انتقادات وسخرية من محمد رمضان

29 أكتوبر 2019 - 09:47 ص

تعرض الفنان محمد رمضان، لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب الفيديو الكليب الأخير الذي يحمل اسم "سلطان"، وذلك بسبب الإكسسوارات والملابس الذي ارتداها.

من جانبه، عبر مخرج الكليب، حسام الحسيني، عن غضبه من الانتقادات التي طالت الكليب، قائلاً: "إن الجمهور يظل يبحث عن أي ثغرة أو خطأ في أي كليب يقوم بطرحه مع محمد رمضان بغرض انتقاده".

وأضاف "الحسيني" أن"الجمهور بقى مفكر الكليبات فيلم سينما أو عمل درامي لرمضان هيتصيدوا أخطاءه، محمد رمضان ارتدى ما رأيناه مناسبًا لفكرة الكليب"، وذلك بحسب تصريحات صحفية .

وتابع: "إن فكرة الأغنية تدور حول سلطان، وهذا له ظهور خاص وارتداء مقتنيات وملابس معينة للظهور بها".