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أمير الكويت: الخلاف بين أشقائنا الخليجيين لم يعد مقبولا

الحياة السياسية

الامير الصباح
الامير الصباح

متابعات- الدويني فولي

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الصباح

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه لم يعد مقبولاً أن تستمر الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.

وقال الصباح، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي: "تشهد منطقتنا ظروفًا مصيرية عصيبة غير مسبوقة ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار".

وأضاف: "أجد لزامًا أن أنبهكم مجددًا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، فلم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا، الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا".

وأردف: "علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ".

وأوضح: "وإزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة".

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