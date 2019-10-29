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«صبحى» ينهى الخلاف بين «الصحفيين» ورئيس الزمالك

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أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي يحتوى أزمة نادى الزمالك ونقابة الصحفيين

محمد عبد الحارس

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مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

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العرب

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نجح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى إنهاء الخلاف الدائر بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

جاء ذلك بعدما عقد الوزير اجتماعا مطولا داخل مكتبه جمع الطرفين، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لحين أن تمت عملية الصلح بينهم. 

وكانت خلافات كبيرة نشبت بين الطرفين بعدما قامت النقابة بإصدار مذكرة ضد رئيس القلعة البيضاء بعد أن منع الصحفيين أعضاء النادي من دخول مقر القلعة البيضاء. 

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