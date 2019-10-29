"صورة" لرونالدينيو تثير سخط الشعب العربي

29 أكتوبر 2019 - 10:06 ص





أغضب البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق، الجماهير العربية، بعدما نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تعليق "مرحبا" باللغة العبرية.

وتعرض رونالدينيو لانتقادات واسعة بعد نشر الصورة إلى جانب تعليقه وإرفاقها بعلم إسرائيل.

وكان قد وصل النجم البرازيلي على متن طائرته الشخصية الإثنين وذلك للمشاركة في مباراة السلام المقامة مساء اليوم الثلاثاء، وتجمع قدامى منتخب إسرائيل وقدامى منتخب البرازيل أمثال كاكا ورونالدينيو وآخرين.







