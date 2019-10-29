قطب: علاقاتكم الجنسية فيها كوارث بتحصل

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عمرو الليثي

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هبة قطب

العلاقات الجنسية

صدمت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية والطب الجنسي، في ظهور جديد لها بعد غياب طويل متابعيها بتصريحات مفاجئة عن علاقة الحمام والكوارع بالقدرة الجنسية، قائلة: "الأزواج بيتعرضوا لكارثة بسبب فهمهم الخاطئ عن الحمام والكوارع، علاقاتكم الجنسية بتحصل فيها كوارث".

وأضافت قطب في لقاء مجدد لها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية النهار، قائلة: "الكثير من الأزواج لا يعرف أن الحمام والكوارع ليس لهما أي علاقة بالقدرية الجنسية وتأثيرهما سلبي، فكلاهما يحتوي على دهون كثيرة تزيد من اللزوجة في الدم وتضعف القدرة الجنسية لدى الطرفين".

ونصحت قطب الأزواج، بتناول الأسماك وكل ما هو أخضر، معقبة: "كلوا جرجير ورجلة اللي للأسف يعتبرها البعض أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكل ما هو حار مفيد جدًا للعلاقات الجنسية".

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