بن سلمان يهنئ ترامب بمقتل البغدادي

29 أكتوبر 2019 - 10:22 ص

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهنئة بعملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال بن سلمان، إن عملية مقتل البغدادي تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية.

من جانبه أكد ترامب التعاون المستمر والمثمر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في الوقت الذي تحفظ فيه رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلاي، على صحة معلومات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وهو يبكي.

وقال ميلاي، وفقًا لـ"روسيا اليوم" إنه لا يملك معلومات تفيد بمقتل البغدادي، وهويبكي، لافتًا إلى أن ترامب تواصل مع فرقة تنفيذ العملية، وربما أبلغوه بذلك.