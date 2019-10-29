طلب إحاطة عاجل لـ"الوزير" بشأن واقعة قطار الإسكندرية

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تقدم النائب علاء والي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للبرلمان يطلب خلاله حضور وزير النقل كامل الوزير، بشأن واقعة قطار الإسكندرية التي راح ضحيتها شاب عقب إجبار الكمسري له بالقفز من القطار لعدم وجود تذكرة معه.

وقال والي في اتصال هاتفي له أجراه ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي: "وزير النقل هو المسئول عن وفاة شاب الإسكندرية، قبل الكمسري ونحن نطلب حضوره للبرلمان لاستجوابه في الواقعة، ولا نقبل بأي شيء آخر قبل حضور وزير النقل للبرلمان".

وأضاف عضو مجلي النواب: "لازم الكمسري يتعدم، مش هنمشي بسكاكين في الشارع، المصريون أصبحوا أكثر عصبية بسبب الظروف اللي مرت بيها البلد بس ده ما يمنعش عقاب الخاطئ".

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