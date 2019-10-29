» "بطاطس مقلية ومكرونة".. طلب أخير لمحكوم عليه بالإعدام

29 أكتوبر 2019 - 10:28 ص

من المعتاد أن يسأل المحكوم عليه عن طلبه الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام به، الذي يختلف ما بين رؤية عزيز عليه أو إرسال رسالة إلى شخص ما، أو طلب وجبة طعام معينة يحبها، إلا أن سجينا أمريكيا من ولاية جورجيا،محكوم عليه بالإعدام طلب قائمة طعام حافلة بما لذ وطاب قبل تنفيذ حكم الإعدام به.

وشملت قائمة الطعام التي طلبها "وجبة الروبيان "الجمبري" وشرائح اللحم وطبق مكرونة وجبن وشريحة لحم مكعب وأرز وصلصة اللحوم وشطيرة بالجبن واللحم ووجبتين تشيز بيرجر وبطاطس مقلية وحلوي ميلك شيك فراولة وكعكة الطبقات".

في سياق متصل يجتمع مجلس ولاية جورجيا اليوم للنظر في قضية قبل تنفيذ حكم الإعدام به غدًا بالحقنة القاتلة.

جدير بالذكر أن بعض السجون تدفع تكلفة الوجبة الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام وتقوم سجون أخرى بطهوها داخل السجن.