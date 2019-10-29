شروط السعودية لبدء الحوار مع إيران

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قال عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المملكة لا تسعى للحرب ولا تريدها ولا تشعل فتيلها ولكنها في الوقت نفسه لن تردد في حماية أراضيها من أي عدوان ولن توانى عن الدفاع عن مواطنيها ومقدراتها بجميع الوسائل المشروعة.

وأكد المعلمي في كلمة ألقاها أمس الإثنين في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط: "إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية"، لكنه شدد على أنه "ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية".

وتابع: "على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيدًا للتدخل في شئونها".

وكانت إيران قد عرضت على دول الخليج فتح باب الحوار وإنشاء منطقة أمنة في المياه الإقليمية وتشكيل تحالف يضم القوي الإقليمية على رأسهم السعودية.

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