بعد استخدام " كلب" في مقتل البغدادي.. هذا دور الدب والخفافيش

29 أكتوبر 2019 - 10:44 ص

بالتزامن مع نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لـ"كلب" شارك في مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، نكشف عن العديد من الحيوانات الأخرى التي تم استخدامها للمساعدة في الحروب وحققت نجاحا منقطع النظير.

"الدلافين" تعتبر الدلافين من الحيوانات التي تستخدمها البحرية الأمريكية في عملية اكتشاف الألغام في البحار وتمكنت من إزالة 100 لغم في ميناء أم قصر أثناء الحرب في العراق.

"الدب" منج الجيش البولندي درجة عريف لـ"دب" لما بذله من مساعدات للجيش لعشرات السنوات في نقل الأسلحة والذخائر أسرع من الجنود في المناطق الوعرة.

"القط الجاسوس"، حيث استحدثت الاستخبارات الأمريكية برنامج تجسس باسم "صوت القط" لجمع المعلومات الحساسة من الكرملين وسفارات الاتحاد السوفيتي السابق، أثناء الحرب الباردة .

وهناك أيضًا "أسد البحر" الذي دربته البحرية الأمريكية علي حماية المنشآت البحرية من الغواصين الأعداء.

وغيرها مثل "الخفافيش" حيث تم استخدامها بتثبيت قنابل عليها وإطلاقها على المدن اليابانية، والبغال لنقل العتاد في المناطق الوعرة أثناء الحرب في أفغانستان، والخنافس بوضع أجهزة استشعار عليها وتتبعها.