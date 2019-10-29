"ما علاقة شقيقته".. مفاجأة صادمة بين الكمسري وضحية القطار

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فجر تامر عيد شقيق ضحية قطار الإسكندرية الذي لقي مصرعه في الحال عقب إجبار الكمسري له على القفز من القطار أثناء سيره لعدم وجود التذكرة معه قائلا: "أختي لسه ميتة من فترة قصيرة جدا، ربنا يصبر أمي علي فراق الاتنين".

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث" مع الإعلامية لميس الحديد: "أخويا كان في إسكندرية بيقضي أسبوع إجازه أخده من شغله مع واحد صاحبه، كلمني يوم السفر وقالي مش معايا فلوس خالص، قولتله أركب أي حاجة وأنا هستناك علي أول البلد أو المحطة أدفعلك الفلوس".

وتابع: "أخويا قال للكمسري مش معايا فلوس خالص هديك الفلوس أول ما نوصل أخويا مستني بالفلوس على المحطة، الكمسري رفض وقاله لازم تنزل من القطر".

واستكمل حديثه باكيا: "يا ريت أخد بطاقته أو سلمه للشرطة أو استنى المحطة تجي والقطر يوقف وينزله، مش ما يقتلوش".

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